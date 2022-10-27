С улиц Казани эвакуируют две иномарки и один отечественный автомобиль

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Казани вновь предписали эвакуировать машины, которые отвечают признакам брошенного транспорта и препятствует проезду, проходу пешеходов, уборке территории, проезду спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъездам и мусорным контейнерам или размещены с нарушением требований правил благоустройства. Извещения администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города опубликованы в сборнике документов мэрии столицы Татарстана.

Так, эвакуации подлежат три автомобиля без государственных регистрационных знаков:

Белый ВАЗ-2121 вблизи дома №83 на улице Короленко;

вблизи дома №83 на улице Короленко; Серая Toyota Camry рядом с домом №4а на улице Силикатной;

рядом с домом №4а на улице Силикатной; Серый Daewoo Nexia возле дома №55а на улице Фатыха Амирхана.

Собственники машин должны убрать машину в течение пяти дней со дня публикации извещения, то есть с 27 октября. В противном случае машины переместят на специализированную стоянку на улице Воровского. Там они будут стоять в течение трех месяцев. Если владельцы не заявятся и тогда, машины признают бесхозными.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Две недели назад городские власти также предписали эвакуировать две машины:

ВАЗ-1111 без государственного регистрационного знака с кузовом оранжевого цвета вблизи дома №79 по ул. Фатыха Амирхана;

без государственного регистрационного знака с кузовом оранжевого цвета вблизи дома №79 по ул. Фатыха Амирхана; ВАЗ-21074 с номерами Н 294 МЕ 116 и кузовом вишневого цвета около дома №39а по ул. Волгоградской.

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Максим Кокунин