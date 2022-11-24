Сегодня в Татарстане ожидается ледяной дождь, мокрый снег и до –5

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в четверг, 24 ноября, ожидается облачная погода — осадки в виде снега, мокрого снега и ледяного дождя. В отдельных районах — гололед и туман.

Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Днем синоптики прогнозируют от 0 ˚C до –5 ˚C.

В Казани температура воздуха составит от –3 ˚C до –5 °С. В Набережных Челнах ожидается от 0 °С до –5 °С.

Вчера в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за гололеда. Днем 24 ноября на территории Татарстана местами ожидается сильный гололед диаметром до 20 миллиметров и более. На дорогах местами снежные заносы, сильная гололедица.

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Илина Хакимова