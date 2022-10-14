В Казани одного из водителей трамвая отстранили после ДТП на улице Серова

Фото: МУП "Метроэлектротранс"

В Казани водителя одного из трамваев отстранили от работы после вчерашнего ДТП на улице Серова. Такое решение было принято в ходе комиссии по разбору обстоятельств вчерашней аварии, сообщается в Telegram-канале МУП «Метроэлектротранс».

В ходе рассмотрения всех обстоятельств, в том числе видео с регистратора, водитель одного из вагонов признал свою вину. Он рассказал, что действительно не убедился в правильности перевода стрелки и продолжил движение, вследствие чего столкнулся со встречным вагоном.

Фото: realnoevremya.ru

Ущерб, причиненный предприятию в результате простоя трамваев и повреждения двух вагонов, водитель обязан будет возместить.

Вчера на улице Серова произошло столкновение двух трамвайных вагонов. Из-за этого приостановили движение трамваев маршрутов №№5, 5а, 6, 1.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина