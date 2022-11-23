В Татарстане будут судить двух полицейских, обвиняемых в пытках электрошокером

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане направлено в суд уголовное дело двух сотрудников ОМВД по Актанышскому району Татарстана — участкового Дамира Фазлыева и старшего оперуполномоченного Дамира Халиуллина. Они обвиняются в том, что 84 раза применили электрошокер к 52-летней женщине и ее сожителю с целью признания в краже денег, принадлежавших 75-летней пенсионерки. Об этом сообщает telegram-канал правозащитного проекта «Аксиома».

В июле текущего года жительница села Татарские Суксы сообщила в полицию о краже у нее 145 тысяч рублей. В преступлении пенсионерка заподозрила свою 52-летнюю дочь. Старший лейтенант Дамир Фазлыев и майор Дамир Халиуллин доставили женщину в райотдел полиции и семь раз применили к ней электрошокер. После этого она дала ложные показания, сказав, что спрятала деньги в доме, где проживает с 55-летним сожителем.

Ночью полицейские приехали в дом, где без судебного решения и постановления провели обыск. Затем они отвезли мужчину в лесопосадку, где продолжили требовать вернуть деньги. Согласно данным Следственного комитета, за пять часов они нанесли паре 77 ударов электрошокером.

Позже выяснилось, что кражи не было. Пенсионерка сама перепрятала деньги и забыла об этом. Полицейским предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Они находятся под арестом.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в октябре в Татарстане задержали экс-стажера полиции, обвиняемого в пытках задержанного, который был объявлен в федеральный розыск 4 года назад.

Уточняется, что по решению суда 39-летний Ильнар Гарипов заключен под стражу. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, в ноябре 2016 года он в качестве стажера на должности оперуполномоченного и еще двое полицейских (в том числе начальник отдела угрозыска УМВД по Нижнекамскому району) в служебном кабинете выбивали признательные показания у Ильдара Камалеева.



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Максим Кокунин