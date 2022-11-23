ЦБ может создать фонд поддержки банков по аналогии с фондом страхования вкладов

ЦБ России может создать автономный фонд поддержки банков за счет отчислений самих банков по аналогии с фондом страхования вкладов. Об этом на конференции, организованной Ассоциацией российских банков (АРБ), заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

— В какой-то системной докапитализации потребности мы не видим, отдельным банкам, возможно, может потребоваться докапитализация. Но мы и так даем достаточно сильные послабления по надбавкам, чтобы смягчить удар. Но на будущее, конечно, надо думать про создание автономного фонда поддержки, чтобы банки сами могли себя спасать, чтобы не требовались средства государства или еще что-то экстренно. Это снизит в том числе нагрузку на систему страхования, — приводит его слова «Интерфакс».

Данилов также добавил, что этот вопрос сложный. Нужно учесть, сколько банк отчисляет в систему страхования. Средства такого фонда помогут банкам в условиях кризиса.



Напомним, динамика российской экономики складывается лучше ожиданий, однако необходимо учитывать вопросы, касающиеся ограничений в отношении российского экспорта и импорта, считает зампред Банка России Алексей Заботкин.



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Елизавета Пуншева