КМПО поставит НОВАТЭКу газоперекачивающие агрегаты на 9,6 млрд рублей

АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (КМПО) поставит для ООО «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз» газоперекачивающие агрегаты на 9,6 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».



По двум контрактам, заключенным сторонами 21 ноября, КМПО обязуется поставить НОВАТЭКу шесть газоперекачивающих агрегатов до конца 2027 года. Также необходимо выполнить их шеф-монтаж и пусконаладку. Сумма контрактов составила 5 млрд и 4,6 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как стало известно «Реальному времени», казанский производитель АО «КМПО» прочно закрепился в качестве основного поставщика российских нефтегазовых компаний, ведущих добычу на самых дальних месторождениях страны. В будущем году КМПО завершит исполнение по первому контракту на поставку нескольких газоперекачивающих агрегатов (ГПА) «Волга» для «дочки» «Газпромнефть-Заполярье» стоимостью 2,2 млрд рублей. Наземные газотурбинные двигатели НК-16-18-СТ средней мощности, как показали тендеры ТЭК, по-прежнему остаются техникой первого выбора у газовиков.



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Маргарита Головатенко