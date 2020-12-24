Казанские моторостроители набрали «Силу Сибири»

КМПО в альянсе с питерцами выиграло тендеры на обустройство одного из крупнейших месторождений России по добыче нефти, газа и газового конденсата

Как стало известно «Реальному времени», казанский производитель АО «КМПО» прочно закрепился в качестве основного поставщика российских нефтегазовых компаний, ведущих добычу на самых дальних месторождениях страны. В будущем году КМПО завершит исполнение по первому контракту на поставку нескольких газоперекачивающих агрегатов (ГПА) «Волга» для «дочки» «Газпромнефть-Заполярье» стоимостью 2,2 млрд рублей. Наземные газотурбинные двигатели НК-16-18-СТ средней мощности, как показали тендеры ТЭК, по-прежнему остаются техникой первого выбора у газовиков. Однако, кто стал партнером-поставщиком компрессора, КМПО по условиям контракта не раскрывает, но аналитики полагают, что им может быть питерское АО «РЭП Холдинг» (входит в «Газпром энергохолдинг»), с которым ранее было выполнено несколько контрактов примерно на 10 млрд рублей.

ГПА «Волга» поставят в Якутию

КМПО заключило принципиальный для себя договор на поставку первых ГПА для Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения — крупнейшего на востоке России, его разрабатывает «Газпромнефть-Заполярье» в Якутии. Считается, что оно станет ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири». По размеру запасов (B1+B2) Чаяндинское относят к категории уникальных — порядка 1,2 трлн куб. м газа и около 61,6 млн тонн нефти и конденсата. Кроме того, здесь открывается новый центр добычи российского газа.



На территории Чаяндинского месторождения, открытого в 1983 году, в настоящее время обустраивают инфраструктуру. В этой связи КМПО участвовало в тендере на поставку ГПА для транспортировки газа и выиграло. Сделка между АО «КМПО» и «Газпромнефть-Заполярье» стоимостью 2,199 млрд рублей была одобрена советом директоров казанского предприятия, вскоре был подписан контракт.

Как сообщил «Реальному времени» генеральный директор КМПО Дамир Каримуллин, поставляемые ГПА будут укомплектованы двигателями НК-16-18СТ, серийное производство которых давно ведется на казанском предприятии. По его словам, КМПО взяло обязательство не только произвести и отгрузить ГПА на Чаяндинское месторождение, но и выполнить полный цикл работ.

— По условиям контракта КМПО будет выполнять шефмонтажные и пусконаладочные работы, — пояснил Дамир Каримуллин.



Точное количество поставляемых в Заполярье газоперекачивающих агрегатов он не назвал, однако, по оценкам аналитиков, речь может идти как минимум о четырех ГПА.

— На сегодняшний день ведется отгрузка оборудования. Окончание сроков поставки — II квартал 2021 года, — сообщил глава КМПО.

С начала года казанское предприятие отгрузило 16 комплектов ГПА «Волга», что позволит ему достичь планового показателя по объему реализации на уровне 11,5 млрд рублей, добавил Каримуллин.



С начала года казанское предприятие отгрузило 16 комплектов ГПА «Волга». Фото: ooosga.com

Заработать на подряде у дочерних СП «Газпрома»



Отметим, что КМПО начало выходить на тендеры по обустройству труднодоступных восточных месторождений с 2015 года. Как правило, они разрабатываются проектными СП между дочерними компаниями «Газпрома» и независимыми нефтяными компаниями. КМПО впервые выиграло подобный конкурс у ЗАО «Нортгаз» (СП НОВАТЭКа и «Газпрома»), заключив контракт на 2,2 млрд рублей. Тогда речь шла о поставках трех ГПА на базе двигателей НК-16СТ с общестанционным оборудованием. Они эксплуатируются на Северо-Уренгойском газоконденсатном месторождении.



Вслед за этим КМПО заключило контракт с «Арктикгаз» (СП «Газпрома» и НОВАТЭК) стоимостью 4,5 млрд рублей. Два года назад казанское предприятие отгрузило четыре полнокомплектных газоперекачивающих агрегата на базе двигателей НК-16СТ и общестанционное оборудование для второй очереди Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения, а также выполнило шефмонтажные и пусконаладочные работы.

Большинство выигранных КМПО контрактов касаются новых месторождений на самых дальних точках страны, чье освоение пришлось на время действия американских санкций против российского ТЭК. Повлияли ли санкции на повышение интереса нефтяников к российскому оборудованию?



— Да, повлияли, и надо отметить, что Россия уже давно находится под воздействием санкций, — отметил гендиректор КМПО Дамир Каримуллин. — Ограничения коснулись сотрудничества российских компаний с зарубежными. Нефтегазовые компании закупают российское оборудование в рамках программы импортозамещения. Цена российского оборудования, как правило, меньше, чем зарубежных аналогов, и обслуживать его легче.



Два года назад казанское предприятие отгрузило четыре полнокомплектных газоперекачивающих агрегата на базе двигателей НК-16СТ и общестанционное оборудование для второй очереди Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения, а также выполнило шефмонтажные и пусконаладочные работы

С начала освоения серийного производства КМПО поставило 181 ГПА для 48 компрессорных станций. За 11 месяцев 2020 года завод произвел для заказчиков 9 новых двигателей и 93 ремонтных.



Сгладить провалы



В результате получается, что КМПО больше работает по контрактам российских нефтяных компаний, нежели «Газпрома». «Новатэк», «Газпромнефть», «Роснефть» занимаются не только добычей нефти, но и газа. И им требуется ДКС (дожимные компрессорные станции), для которых как раз и предназначено выпускаемое КМПО оборудование», — пояснил «Реальному времени» Дамир Каримуллин.

Так, по сообщению компании, газоперекачивающие агрегаты «Волга» мощностью 16 МВт (ГПА-16 «Волга») введены в промышленную эксплуатацию на объекте «Дожимная компрессорная станция», которая расположена на стройке «Обустройство Яро-Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения».



Эти контракты с независимыми нефтегазовыми компаниями помогли в то время компенсировать КМПО временный спад заказов от газовых монополистов. «В свое время, когда произошло резкое снижение заказов от «Газпрома», мы усилили работу с нефтегазовыми компаниями, которые не входят в структуру «Газпрома». Тем самым мы смогли компенсировать уменьшение объемов заказов. На сегодняшний день у нас практически равное соотношение заказов «Газпрома» и других компаний. Для нас каждый заказчик очень важен», — отметил глава казанского предприятия.

Он добавил, что сейчас сотрудничество с производственными подразделениями ПАО «Газпром», естественно, продолжается, но не стал раскрывать подробности: «К сожалению, мы не можем озвучивать условия и предмет контрактов, вся информация носит конфиденциальный характер».

«На сегодняшний день у нас практически равное соотношение заказов «Газпрома» и других компаний», — говорит Каримуллин. Фото: pmz.ru

Ремонтируют больше, чем покупают новые



Однако самый крупный в этом году контракт КМПО заключило все же с компанией «Газпром инвест». В июне этого года совет директоров предприятия одобрил данную сделку стоимостью 8,79 млрд рублей на ремонт газоперекачивающей техники. Срок действия контракта — до декабря 2022 года. Сколько единиц техники будет отремонтировано, опять же не раскрывается: «По условиям контракта вся информация носит конфиденциальный характер, КМПО не может ее разглашать», — сообщил Каримуллин.



— Наземные газотурбинные двигатели НК-16-18-СТ средней мощности по-прежнему остаются техникой первого выбора у газовиков, так как ими оборудована треть ГПА-структур «Газпрома», — объяснил востребованность казанской газоперекачивающей техники начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» Дмитрий Кумановский.

По данным самого «Газпрома», на начало 2016 года эксплуатировалось 4559 ГПА суммарной мощностью более 50 млн кВт, причем основная часть газоперекачивающего оборудования сосредоточена на линейных компрессорных станциях. Основу парка ГПА ПАО «Газпром» составляют агрегаты номинальной мощностью 10 МВт (1235 ед.) и 16 МВт (1358 ед.) — 57%.

В тандеме с АО «РЭП Холдинг»



Однако КМПО не может отгрузить ГПА без партнера-поставщика компрессорной установки. Казанцы его не называют, но аналитики полагают, что им может быть питерское АО «РЭП Холдинг» (входит в «Газпром энергохолдинг»), с которым ранее было выполнено несколько контрактов примерно на 10 млрд рублей.



По словам Дмитрия Кумановского, в прошлом году «РЭП Холдинг» был выкуплен и вошел в структуру «Газпром энергохолдинг» для решения задач по импортозамещению более мощных ГПА. По его оценке, значительная часть стоимости нынешнего контракта, где головным исполнителем является КМПО, приходится на казанский завод.

— Примерно 60% приходится на газотурбинную установку, а остальное — на компрессорную, — рассказал эксперт. — Поэтому долгие годы ГПА не локализовались в России, а закупались на Западе, пока не было угрозы санкций. Но через некоторое время газовики столкнутся с тем, что эти двигатели могут перестать производить.



Поэтому не исключено, что «Газпром энергохолдинг» будет присматриваться и к продукции КМПО, полагает он. Между тем руководство казанского предприятия оценивает конкуренцию на рынке ГПА как «невероятно высокую».

— Несмотря на сложность продукции и трудоемкость производственного процесса, конкуренция в сфере выпуска газотурбинных двигателей и оборудования для газоэнергетического рынка невероятно высока. Основными игроками рынка, помимо АО «КМПО», являются предприятия, входящие в госкорпорации, например в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», — рассказывает Дамир Каримуллин. — При этом конкурентные преимущества получают производители, выпускающие надежную продукцию с привлекательной ценой, отвечающую требованиям заказчика. Поставщика выбирают всегда по итогам конкурса. К тому же надо отметить, что все больше операторов на нефтегазовом рынке в целях оптимизации затрат и минимизации рисков предпочитают заключать контракты на поставку оборудования «под ключ» с одним поставщиком, выполняющим полный цикл работ: проектирование, изготовление и поставку оборудования, а также шефмонтажные и пусконаладочные работы.



«В долгосрочные проекты, такие как «Сила Сибири» и «Турецкий поток», смогут войти те, кто готов освоить турбины большей мощности — от 31 до 40 МВт», — говорит Дмитрий Кумановский. Фото: gazprom.ru

«Силе Сибири» нужно больше мощности



Аналитики полагают, что большая перспектива у тех, кто попадает в крупные проекты «Газпрома».



— В долгосрочные проекты, такие как «Сила Сибири» и «Турецкий поток», смогут войти те, кто готов освоить турбины большей мощности — от 31 до 40 МВт, — говорит Дмитрий Кумановский. — У «РЭП Холдинга» есть ГПА мощностью свыше 25 МВт. И сейчас в рамках импортозамещения становятся все более востребованы установки от 32 до 40 МВт. Но в ОДК их не производят. И получается, что «РЭП Холдинг» единственный, кто может выполнить эту задачу для «Газпрома».

«Газпром» не раз объявлял, что собирается строить второй проект «Сила Сибири — 2». Заявлялись планы тянуть газопровод в Индию, напоминает собеседник издания. Исходя из этого, возникает большой рынок данного оборудования, которое будет востребовано в ближайшее десятилетие.



— Но готов ли КМПО осваивать ГПА большей мощности — вопрос. С другой стороны, понятно, что для выхода в крупные проекты придется этим заниматься и инвестировать. Без этого не обойтись, — резюмировал эксперт.

