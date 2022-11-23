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В Казани расширили дорогу к ЖК «Романтика»

09:36, 23.11.2022
В Казани расширили дорогу к ЖК «Романтика»
Фото: мэрия Казани

В Казани расширили дорогу к ЖК «Романтика» — ранее на шесть домов был лишь один выезд, к дому не могли проехать машины скрой помощи, сообщили в исполкоме.

По этой проблеме жители ЖК обращались к мэру Казани Ильсуру Метшину.

Власти ожидают, что расширение дороги изменит ситуацию с пробками на въезде к жилым комплексам в лучшую сторону.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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