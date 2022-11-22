Бастрыкин: СК за 9 месяцев расследовал около 56 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений

Следственный комитет России за 9 месяцев текущего года расследовал около 56 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, сообщили в пресс-службе СК РФ. В ведомстве также рассказали, что председатель СК Александр Бастрыкин во вторник провел оперативное совещание в режиме видео-конференц-связи.

— Отмечая положительные результаты работы, А.И. Бастрыкин подчеркнул, что в анализируемом периоде расследовано почти 56 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений, их удельный вес в числе расследованных преступлений вырос, — сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что «благодаря принятым мерам увеличилась доля дел, расследование по которым завершено в срок до двух месяцев».

— Кроме того, удельный вес погашенного ущерба на стадии следствия показал устойчивую тенденцию к росту. Его размер составил почти 238 млрд рублей, также на имущество обвиняемых наложен арест стоимостью более 108 млрд рублей, — рассказали в СК.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал приказ о создании следственных управлений по Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям.



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Илина Хакимова