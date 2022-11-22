В 2022 году Россия отправила в Китай 5,72 тонны золота — это много или мало?
За январь — октябрь 2022 года Россия отправила в Китай 5,72 тонны золота в необработанных или полуобработанных формах. Объем поставок в деньгах составил $330 млн. Об этом сообщает РБК.
Как пояснил председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба, речь идет о поставках золотосодержащего концентрата для переработки в Китае, так как она нерентабельна в РФ.
Увеличение поставок связано с накоплением запасов из-за действовавших в Китае антикоронавирусных ограничений.
За 9 месяцев 2022 года Россия отправила в Китай 5,72 тонны золота — это:
- 5 720 килограммов, или 5 720 000 граммов.
- По 57,6 тысячи рублей за килограмм.
- Почти в полтора раза больше, чем за весь прошлый год — тогда в Китай было поставлено 3,98 тонны.
- 1,89% от общего объема российского экспорта золота в 2021 году — 302,17 тонны.
- 22 самые длинные золотые цепочки в мире — длина изделия составляет 5,52 километра, а вес 256 килограммов. Ее изготовили в Дубае 100 человек в течение 45 дней.
- Пять с лишним завезенных в Италию из России объемов золота за январь — август этого года — 1 тонна на сумму 54,3 млн евро.
- 1,14 миллиона обручальных колец из золота 585 пробы — оно весит до 5 граммов.
- 90 самых тяжелых в мире колец — оно весит 63 килограмма и называется Najmat Taiba. Кольцо сделала компания Taiba из Саудовской Аравии в 2000 году. Проект по созданию самого большого в мире золотого кольца был осуществлен при поддержке Всемирного совета по золоту.
- 5720 iPhone 12 Pro Goldphone, корпус которого выполнен из золота 999,9 пробы, — он весит около килограмма. Его цена составляла до 10,7 миллиона рублей.
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