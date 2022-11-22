В 2022 году Россия отправила в Китай 5,72 тонны золота — это много или мало?

За январь — октябрь 2022 года Россия отправила в Китай 5,72 тонны золота в необработанных или полуобработанных формах. Объем поставок в деньгах составил $330 млн. Об этом сообщает РБК.



Как пояснил председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба, речь идет о поставках золотосодержащего концентрата для переработки в Китае, так как она нерентабельна в РФ.

Увеличение поставок связано с накоплением запасов из-за действовавших в Китае антикоронавирусных ограничений.

За 9 месяцев 2022 года Россия отправила в Китай 5,72 тонны золота — это:

5 720 килограммов, или 5 720 000 граммов .

. По 57,6 тысячи рублей за килограмм .

. Почти в полтора раза больше, чем за весь прошлый год — тогда в Китай было поставлено 3,98 тонны.

— тогда в Китай было поставлено 3,98 тонны. 1,89% от общего объема российского экспорта золота в 2021 году — 302,17 тонны.

— 302,17 тонны. 22 самые длинные золотые цепочки в мире — длина изделия составляет 5,52 километра, а вес 256 килограммов. Ее изготовили в Дубае 100 человек в течение 45 дней.



— длина изделия составляет 5,52 километра, а вес 256 килограммов. Ее изготовили в Дубае 100 человек в течение 45 дней. Пять с лишним завезенных в Италию из России объемов золота за январь — август этого года — 1 тонна на сумму 54,3 млн евро.

— 1 тонна на сумму 54,3 млн евро. 1,14 миллиона обручальных колец из золота 585 пробы — оно весит до 5 граммов.

— оно весит до 5 граммов. 90 самых тяжелых в мире колец — оно весит 63 килограмма и называется Najmat Taiba. Кольцо сделала компания Taiba из Саудовской Аравии в 2000 году. Проект по созданию самого большого в мире золотого кольца был осуществлен при поддержке Всемирного совета по золоту.

— оно весит 63 килограмма и называется Najmat Taiba. Кольцо сделала компания Taiba из Саудовской Аравии в 2000 году. Проект по созданию самого большого в мире золотого кольца был осуществлен при поддержке Всемирного совета по золоту. 5720 iPhone 12 Pro Goldphone, корпус которого выполнен из золота 999,9 пробы, — он весит около килограмма. Его цена составляла до 10,7 миллиона рублей.

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Дарья Пинегина