Владимир Путин поддержал идею о распространении льготного автокредитования на военных

Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантурова расширить перечень возможных участников программы льготного автокредитования — предложение планируется распространить на военнослужащих-контрактников или мобилизованных, а еще на проживающих с ними супругов, детей и родителей.



Президент уточнил, согласована ли эта инициатива с Минфином, и Мантуров ответил утвердительно, сообщает RT.

Предполагается, что по программе можно будет приобрести автомобили АвтоВАЗ, УАЗ и ГАЗ, а еще собранные на заводе в Тульской области модели Haval и электромобили Evolute.

В действующей редакции постановления кредит доступен со скидкой 20% от стоимости автомобиля российского производства. Для жителей Дальнего Востока скидка составит 25%. Предложением в текущем варианте программы могут воспользоваться категории граждан, которые ранее не имели в собственности автомобиль, имеют одного и более детей, являются работниками государственных медицинских и образовательных учреждений.

Фото: realnoevremya.ru

Спрос на отечественные автомобили у заемщиков с июня по сентябрь вырос в 4,5 раза. Сейчас на них выдается уже каждый второй кредит. Почти половина — 43% — от всех кредитов на покупку отечественных машин выдается на марку Lada. С начала года почти 8 тысяч заемщиков взяли кредиты на 5,6 млрд рублей.



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Маргарита Головатенко