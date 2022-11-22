От мазута к газу: на БОСах «Нижнекамскнефтехима» запустили экологически безопасную котельную
Энергоэффективно, экологично и экономично — так смело можно сказать про работу новой газовой котельной, которую запустили на биологических очистных сооружениях «Нижнекамскнефтехима». Ее построили взамен устаревшей — мазутной, введенной в эксплуатацию еще в далеком 1969 году. Сейчас все 11 модулей БОС-НКНХ обогревает светлый, безопасный газовый тепловой узел.
Запуск новой газовой котельной несет в себе много плюсов. Один из них — экологическая безопасность, отмечает начальник производства очистки сточных вод цеха №4208 энергопроизводства Михаил Романов.
— При эксплуатации газовой котельной, в отличие от мазутной, экономия энергоресурсов оценивается примерно в три-четыре раза. Кроме этого, новая котельная помогает снизить воздействие на окружающую среду. Благодаря ее запуску были снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, — подчеркивает он.
По словам Михаила Романова, процесс запуска котельной проходил в несколько этапов. На первом топливо распыляли на минимальные частицы. После этого наступал черед испарения паров. На третьем происходило зажигание и непосредственно горение полученной смеси.
Сейчас модульная котельная запускается при помощи одной кнопки — пуск. Обслуживанием объекта занимается специализированная организация. В новой котельной установлено погодозависимое оборудование, что позволяет экономить топливно-энергетические ресурсы на выработку тепловой энергии.
По расчетам специалистов замена мазутной котельной на газовую позволит уменьшить на 81% выбросы загрязняющих веществ.
Три этапа модернизации БОС
Напомним, биологические очистные сооружения «Нижнекамскнефтехима» были введены в эксплуатацию в 1966 году. Предназначены для очистки хозбытовых и производственных стоков, образующихся в результате деятельности всего промышленного узла, жителей и предприятий Нижнекамска.
Осознавая экологическую значимость природоохранного объекта, «Нижнекамскнефтехим» принимает необходимые меры по совершенствованию технологии очистки сточных вод на БОС и ее доведения до современных требований.
Так, за период с 2016 по 2019 годы на БОС были проведены два этапа масштабной реконструкции. Были обновлены узлы механической очистки коммунальных и промышленных сточных вод. Кроме того, построен новый коллектор промливневых стоков протяженностью 14,8 км. Общая сумма затрат составила 3,36 млрд рублей.
В результате масштабной реконструкции БОС была обеспечена надежная очистка стоков в условиях развития производственных мощностей предприятий Нижнекамского промышленного узла и инфраструктуры города.
Во время третьего этапа модернизации планируется увеличить эффективность очистки от взвешенных веществ до 88%. Это позволит внедрить современную технологию ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод, а также снизить содержание железа и химическое потребление кислорода.
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