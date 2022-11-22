В Госдуме предложили признать ветеранами защитников Донбасса с 2014 года

В Госдуме предложили признать ветеранами и инвалидами боевых действий добровольцев и военнослужащих народных милиций Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), участвующих в защите Донбасса с 2014 года, обращение президенту России Владимиру Путину направил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.



Он отмечает, что сейчас этот статус устанавливается для сотрудников правоохранительных органов и силовых структур, выполняющих задачи в ходе военной операции с 24 февраля 2022 года.

Однако военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР, добровольческих формирований, защищавшие территории со дня проведения референдумов от 11 мая 2014 года, «не имеют права на признание их ветеранами боевых действий и инвалидами боевых действий, предоставление мер социальной поддержки», сообщает ТАСС.

Две недели назад Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в СВО. Закон вступит в силу с момента опубликования. Его действие будет распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля текущего года на территориях Украины, ДНР и ЛНР; в Запорожской и Херсонской областях, — с 30 сентября 2022 года.

Добровольцы, участвующие в спецоперации на Украине, получат статус ветерана боевых действий. Теперь к ветеранам приравняют военнослужащих, которые присоединились к добровольческим формированиям, появившимся по решению руководства страны. Кроме того, граждане, получившие серьезные ранения при исполнении боевых задач, получат статус инвалида боевых действий.

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Маргарита Головатенко