В России индекс среднего чека увеличился на 4 рубля за месяц

В октябре в России индекс среднего чека увеличился на 4 рубля относительно сентября. Об этом сообщает Newsler со ссылкой на исследовательский холдинг «Ромир».

Индекс среднего чека, увеличившись на 4 рубля, или на 0,6%, составил 658 рублей. Относительно прошлого года вырос на 17 рублей, или 2,7%.

Средний чек покупок товаров повседневного спроса за месяц вырос на 0,6% (4 рубля), а за год — на 2,7% (17 рублей). На данный момент он составляет 673 рубля.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, за месяц самый большой прирост к индексу среднего чека среди федеральных округов зафиксирован в Приволжском. Самый маленький — в Центральном.

Напомним, также средние траты россиян на автомобильные шины по итогам октября 2022 года увеличились в годовом выражении на 29%, на шиномонтаж — на 14%. В октябре средний чек на услуги шиномонтажа составил 1,2 тыс. рублей, что на 14% выше прошлогоднего уровня. Средний чек на автошины достиг 5,7 тыс. рублей, что выше на 29%.

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Елизавета Пуншева