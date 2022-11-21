Челнинский суд рассмотрит дело о не доехавших до Иркутска 5 кг психотропного вещества

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Первый заместитель прокурора Татарстана утвердил обвинение в покушении на незаконный сбыт психотропных веществ в размере 4,8 кг. По версии следствия, этот груз из Санкт-Петербурга в Иркутск на продажу должен был доставить 50-летний уроженец ближнего зарубежья.



Силовики считают, что обвиняемый в июне этого года договорился о провозе запрещенного груза с неустановленным сообщником через интернет. Забрал партию в Питере и направился по маршруту, но в Татарстане был остановлен для проверки документов. Дежурившие на посту «Тула-1» на въезде в Набережные Челны сотрудники ДПС решили досмотреть автомобиль и обнаружили тайник.

Вину водитель полностью признал, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.