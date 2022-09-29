В России разработали для самозанятых систему страхования по нетрудоспособности

Министерство труда России разработало государственную систему добровольного страхования для российских самозанятых на случай их временной нетрудоспособности. Об этом пишет «Коммерсант».

Добровольное государственное социальное страхование для самозанятых может появиться в 2023 году. Минтруд предлагает установить размер ежемесячного взноса для нового вида страхования в 3,84% от фиксированной в деньгах «базовой величины».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным издания, на 2023 год ее оценили в 32,5 тысячи рублей, то есть ежемесячный взнос составит 1,2 тысячи рублей в месяц или около 15 тысяч рублей в год.

Вчера стало известно, что страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости проиндексируют на 4,8%. Средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в 2023 году увеличится до 21 864 рублей.



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Татьяна Леухина