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В России разработали для самозанятых систему страхования по нетрудоспособности

07:59, 29.09.2022
В России разработали для самозанятых систему страхования по нетрудоспособности
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министерство труда России разработало государственную систему добровольного страхования для российских самозанятых на случай их временной нетрудоспособности. Об этом пишет «Коммерсант».

Добровольное государственное социальное страхование для самозанятых может появиться в 2023 году. Минтруд предлагает установить размер ежемесячного взноса для нового вида страхования в 3,84% от фиксированной в деньгах «базовой величины».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным издания, на 2023 год ее оценили в 32,5 тысячи рублей, то есть ежемесячный взнос составит 1,2 тысячи рублей в месяц или около 15 тысяч рублей в год.

Вчера стало известно, что страховые пенсии неработающих пенсионеров по старости проиндексируют на 4,8%. Средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров в 2023 году увеличится до 21 864 рублей.

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Татьяна Леухина
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