За сутки в России выявили 4 662 случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4 662 случая заболевания коронавирусом, госпитализированы 448 человек. Всего заболевших по стране выявили 21 540 891 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 21 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 4 164 человека, всего выздоровевших — 20 948 088 человек. За сутки коронавирус унес жизни 55 россиян, всего от инфекции скончались 391 509 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Маргарита Головатенко