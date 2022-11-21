Во Франции заявили о поисках путей выхода из конфликта на Украине

Франция с партнерами ищет пути политического решения конфликта на Украине. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью газете Journal du Dimanche.

— Ни один конфликт не заканчивается без политического и дипломатического решения, — отметил он.

Министр также добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон «часами дискутировал» со всеми сторонами конфликта. При этом только Киеву решать, какие условия и сроки переговоров выбрать.

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Российская сторона обратила внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями.

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Елизавета Пуншева