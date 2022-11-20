Министр обороны Турции заявил об уничтожении баз террористов в Ираке и Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что в ходе проведенной воздушной операции турецкой армии на севере Ирака и Сирии уничтожены штабы, укрытия, склады и базы террористов, сообщили в ТАСС.

— Успешно уничтожены принадлежащие террористам укрытия, пещеры, тоннели, склады. Точечные удары нанесены по так называемым штабам террористической организации, — говорится в видеообращении Акара.

Глава Минобороны Турции подчеркнул, что операция была проведена на основе права на самооборону (ст. 51 Устава ООН). Он заявил, что цель государства — «обеспечить безопасность 85 млн наших граждан и наших границ, ликвидировать все исходящие нашей стране угрозы и давать на них соответствующий ответ».



Удары наносились по местам базирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийского ответвления «Силы народной самообороны».

В центре Стамбула на пешеходной улице Истикляль 13 ноября произошел взрыв. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что предварительные данные после взрыва в центре Стамбула свидетельствуют о теракте.

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Илина Хакимова