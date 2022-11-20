Правительство России утвердило квоты на целевое обучение на 2023 год

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении квот на целевое обучение на 2023 год. За медицинскими специальностями в будущем учебном году большинство бюджетных мест останутся целевыми, сообщается на сайте правительства.

В частности, по специальности «Лечебное дело» доля «целевиков» составит 75%, по «Педиатрии» — 76%. В обоих случаях речь идет про специалитет. По самым дефицитным направлениям ординатуры — 100%.

В числе таких направлений — «Акушерство и гинекология», «Неонатология», «Детская кардиология», «Детская онкология», «Детская хирургия», «Детская эндокринология», «Аллергология и иммунология», «Анестезиология-реаниматология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология», «Радиотерапия», «Рентгенология», «Инфекционные болезни», «Токсикология», «Кардиология», «Нейрохирургия», «Неврология», «Эндокринология», «Скорая медицинская помощь».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Большие квоты на целевое обучение предусмотрены для будущих специалистов по самолёто- и вертолётостроению, эксплуатации железных дорог, систем обеспечения движения поездов. Целевые бюджетные места здесь составят 70%.

Для специальностей «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей», «Проектирование авиационных и ракетных двигателей», «Радиоэлектронные системы и комплексы», «Специальные радиотехнические системы», «Специальные системы жизнеобеспечения» целевые квоты составляют 60% мест.

Половина бюджетных мест в бакалавриате достанется целевикам, которые будут обучаться по специальностям «Социально-культурная деятельность», «Режиссура театрализованных представлений и праздников», «Библиотечно-информационная деятельность», «Музыкально-инструментальное искусство».

По всем научным специальностям в аспирантуре доля целевых мест — 33%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров