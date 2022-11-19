Правительство России окажет дополнительную поддержку импортерам значимой продукции

Председатель правительства России Михаил Мишустин сегодня подписал постановление о новых мерах поддержки импортеров, ввозящих в страну товары из перечня критического импорта. В частности, их освободили от предоставления обеспечения по уплате таможенных сборов и пошлин.

В отношении отдельных видов товаров критического импорта действуют тарифные льготы и освобождение от таможенных пошлин. Они были введены решением Совета Евразийской экономической комиссии весной этого года и в сентябре продлены до конца марта 203-го. Льготы распространяются и на товары для производства продовольственной, электронной, металлургической продукции, а также лёгкой промышленности.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно российскому законодательству, такими тарифными послаблениями импортёры могут пользоваться при условии предоставления обеспечения по уплате таможенных пошлин и налогов.

— Необходимость соблюдения этого требования приводит к тому, что участникам внешнеэкономической деятельности приходится отвлекать значительные средства. Таким образом, экономический эффект льгот нивелируется. В связи с этим Правительство приняло решение освободить импортёров значимой продукции от обязанности предоставлять обеспечение, — отмечается на сайте правительства России.

Решение распространяется на товары, ввезённые с 28 марта 2022 года. Оно позволит снизить финансовую нагрузку на импортёров и обеспечить дальнейшую поддержку значимых отраслей экономики, столкнувшихся с риском дефицита оборудования из-за внешних ограничений.

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Артем Гафаров