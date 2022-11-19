Михаил Мишустин поздравил преподавателей высшей школы с профессиональным праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил преподавателей высшей школы с их профессиональным праздником. Он отметил, что в этот день родился выдающийся русский ученый и просветитель Михаил Васильевич Ломоносов — один из основоположников отечественного образования.

— Как и много лет назад, именно благодаря вашим знаниям совершаются научные открытия, развивается экономика. Воспитываются новые поколения профессионалов во всех областях, которые определяют будущее нашей страны. Это требует выдержки и полной самоотдачи, — говорится в поздравлении премьер-министра.

Мишустин напомнил, что 2023-й объявлен президентом России Годом педагога и наставника, и подчеркнул важность и престижность преподавательской деятельности. Именно благодаря профессионализму педагогов выпускники вузов становятся профессионалами во многих областях науки и техники.

Фото: government.ru

— Сегодня, в условиях внешнего давления, когда особенно остро стоят вопросы технологического суверенитета и разработки прорывных проектов, развития собственного производства, многое зависит от дальнейшего совершенствования системы высшего образования. Это один из приоритетов государственной политики, — говорится в поздравлении.

В завершение Михаил Мишустин выразил благодарность преподавателям за их нелегкий труд и профессионализм и заметил, что именно от педагогов зависят успехи и востребованность выпускников, а также развитие России.

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Артем Гафаров