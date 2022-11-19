Семьи мобилизованных казанцев с картой «Батыр» смогут бесплатно посетить II этап «Игр дружбы»

Дети мобилизованных жителей Казани в сопровождении взрослых смогут бесплатно посетить II этап международного соревнования по плаванию «Игры дружбы». Для этого нужно предъявить карту «Батыр», сообщает городская мэрия.

Соревнования пройдут с 20 по 25 ноября во Дворце водных видов спорта. Церемония открытия намечена на 20 ноября, в 17.30. В дни состязаний утренние заплывы будут проходить в 9.00, вечерние — в 18.00. 25 ноября финальный заплыв начнется в 17.00.

Третий, завершающий этап Игр пройдет в Казани с 8 по 17 декабря. Спортсмены будут бороться за Кубок Владимира Сальникова по плаванию, Кубок Светланы Ромашиной по синхронному плаванию и Кубок Дмитрия Саутина по прыжкам в воду.

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Артем Гафаров