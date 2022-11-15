Соревнования по синхронному плаванию «Кубок Светланы Ромашиной» проведут за 2,8 миллиона рублей

В Казани проведут международные соревнования по синхронному плаванию «Кубок Светланы Ромашиной». Начальная цена контракта — 2,8 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликовало Минспорта Татарстана на сайте госзакупок.

Исполнитель обязуется предоставить спортивные сооружения на 4 дня по 11 часов, обеспечить жильем, проездом и питанием участников и судей соревнований. Кроме того, подрядчику предстоит оформить спортсооружение и предоставить полиграфическую продукцию.

Фото: realnoevremya.ru

Оказать услугу требуется с даты заключения контракта до 13 декабря этого года.

«Кубок Светланы Ромашиной» пройдет в рамках третьего этапа «Игр дружбы» с 8 по 12 декабря. Завершился первый этап «Игр дружбы» по водным видам спорта в Казани под кодовым названием «Мир». До второго этапа, который на этот раз станет диптихом из соревнований по прыжкам в воду и плавания, осталось 3 месяца.

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Елизавета Пуншева