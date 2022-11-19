В России разрабатывают первый самолет вертикального взлета

В России начали создавать первый самолет вертикального взлета и посадки — уже ведутся испытания отдельных систем, сообщили в компании-разработчике «Эколибри», передают «РИА Новости».

В пресс-службе «Эколибри» уточнили, что самолет должен отчасти занять нишу вертолетов в пассажирских перевозках, в том числе и в российских регионах.



Фото: realnoevremya.ru

В компании рассказали, что специалисты разрабатывают первый в России самолет вертикального взлета и посадки. Сейчас закончен первый этап проектирования воздушного судна в соответствии с действующими авиационными нормами, ведутся стендовые испытания отдельных систем. Новый самолет будет представлять собой летательный аппарат, оснащенный гибридной силовой установкой. Вертикальные взлет и посадка будут обеспечиваться электрическими двигателями собственной разработки.



— У данного изделия, в отличие от вертолета, не будет сложных механизмов типа автомата перекоса или редуктора, что позволяет снизить себестоимость. Самолет вертикального взлета и посадки получит современную российскую авионику и будет сделан в основном на производимых в России компонентах. В результате в некоторых вариантах применения он будет более экономически эффективным, чем вертолеты. Особенно это касается продолжительных маршрутов, так как за счет крыла большой площади можно обеспечить высокие аэродинамические характеристики, — объяснили в пресс-службе.

Председатель научно-технического совета «Эколибри» экс-глава компании «Ил» Алексей Рогозин отметил, что самолет должен иметь дальность полета до 1,2 тыс. км, а скорость взлета — около 270 км/ч.

В Университете Иннополис разработали беспилотный самолет, в преимущества которого входят вертикальный взлет и грузоподъемность до 5 кг. Также аппарат может летать в температурном диапазоне от -20 до +40 градусов.

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Илина Хакимова