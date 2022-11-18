В Нижнекамске завершена осенняя высадка деревьев в рамках программы СИБУРа «Зеленая формула»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Всего в этом году в Нижнекамском районе в рамках лесоклиматической программы СИБУРа высажены более 114 тысяч саженцев деревьев. В ноябре завершилась массовая высадка механизированным способом саженцев сосны и дуба. Она была проведена силами лесничества Нижнекамского района. Деревья были высажены на площади 28 га рядом с улицей Береговой.

Лесоклиматическая программа СИБУРа «Зеленая формула» стартовала в 2022 году и направлена на комплексное развитие экосистемы регионов присутствия компании. «Зеленая формула» в Нижнекамске реализуется при участии школьного лесничества «Друзья природы».

Старт масштабному проекту «Зеленая формула» на территории Нижнекамского района был дан в апреле. Тогда 7600 саженцев сотрудники «Нижнекамскнефтехима» посадили на землях у деревни Ахтуба. В октябре в ходе волонтерской акции по высадке деревьев вдоль дороги на Соболековском шоссе были посажены еще 150 саженцев тополей сорта «Воронежский гигант». Отличительными его характеристиками являются морозостойкость, быстрый рост, способность к поглощению существенных объемов углекислого газа и отсутствие пуха.

Напомним, в рамках этой программы «Нижнекамскнефтехим» и Нижнекамский муниципальный район расширили сотрудничество в области экологической деятельности, подписав Соглашение о сотрудничестве для реализации климатических проектов в области лесных отношений.

Реклама. ПАО «Нижнекамскнефтехим». Токен: Pb3XmBtzt7ajn3KNTC2SrRsFXXCKFMkLPghC6Nt

Лесоклиматическая программа СИБУРа «Зеленая формула» предусматривает масштабные высадки саженцев деревьев в регионах присутствия компании, включая Республику Татарстан, поддержку научных разработок и исследований, сотрудничество с карбоновыми полигонами в Воронежской и Тюменской областях, вовлечение сотрудников и местных жителей в качестве волонтеров, развитие экологической культуры среди населения.

