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«Рубин» может возглавить его бывший игрок Андрей Федоров

16:58, 16.11.2022 1
«Рубин» может возглавить его бывший игрок Андрей Федоров
Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Нынешний главный тренер московского «Локомотива» Андрей Федоров рассматривается в качестве кандидата на должность нового рулевого «Рубина». Об этом сообщает издание «СЭ».

В бытность игроком Федоров отыграл восемь лет в форме «Рубина». Он выступал за казанцев с 2000 по 2008 год. В последний год карьеры игрок становился чемпионом России в составе «Рубина».

Завершив карьеру в 2008 году, Федоров в 2012—2013 годах был главным тренером дубля ФК «Рубин».

Напомним, накануне Леонид Слуцкий объявил об уходе из казанского клуба по собственному желанию. О том, почему приглашение специалиста было ошибкой с самого начала, наше издание подготовило большой текст.

СпортФутбол Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:32
    А почему нет, в этои что то есть, время собирать свои камни, хуже не будет, хотя он и не "главный" тренер Локо!
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