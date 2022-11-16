«Рубин» может возглавить его бывший игрок Андрей Федоров

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Нынешний главный тренер московского «Локомотива» Андрей Федоров рассматривается в качестве кандидата на должность нового рулевого «Рубина». Об этом сообщает издание «СЭ».



В бытность игроком Федоров отыграл восемь лет в форме «Рубина». Он выступал за казанцев с 2000 по 2008 год. В последний год карьеры игрок становился чемпионом России в составе «Рубина».

Завершив карьеру в 2008 году, Федоров в 2012—2013 годах был главным тренером дубля ФК «Рубин».

Напомним, накануне Леонид Слуцкий объявил об уходе из казанского клуба по собственному желанию. О том, почему приглашение специалиста было ошибкой с самого начала, наше издание подготовило большой текст.



