Президент России поддержал предложение о введении процедуры внесудебного банкротства

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о введении процедуры внесудебного банкротства. Он попросил уделить внимание людям старшего возраста, пенсионерам:



— Банки легко и с удовольствием выдают большие суммы кредитов, поскольку у людей есть стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки, при всем уважении к финансовым институтам, пьют кровь из людей до гробовой доски, это нужно прекратить, — приводит его слова RT.

Фото: realnoevremya.ru

Также президент считает, что внимание следует уделить семьям с детьми и ограничить срок исполнительных производств до семи лет:

— Всю жизнь людей гоняют с этими небольшими суммами, все это приводит к негативным последствиям в экономике в целом, потому что создает дополнительный стимул для роста серого рынка труда. Потому что люди предпочитают получать зарплату в конвертах, а не официально — это ущемляет их права.

О завершении первой в Татарстане процедуры внесудебного банкротства стало известно в марте 2021 года. Банкротом в упрощенном порядке, без решения суда, признали 30-летнюю жительницу Мензелинского района. Ее обязательства перед кредиторами превышали 200 тысяч рублей.



За январь — сентябрь 2022 года в Татарстане зарегистрировали 69 сообщений о возбуждении внесудебных процедур банкротств граждан. Это на 15 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Маргарита Головатенко