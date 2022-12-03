Важно обращать внимание на любые изменения: как жить с человеком с психическим расстройством

«Если вы увидели что-то положительное, обязательно укажите на этот факт»

При общении с человеком, страдающим психоневрологическим расстройством, нужно обращать внимание на любые изменения, особенно, если они положительные. Любые такие проявления нужно вербально обозначить, рекомендуют кандидаты медицинских наук, главные врачи медицинского центра «ИБИС» Искандер Миндубаев и клиники «Инсайт» Руслан Тюменев, а также психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Антон Белицкий.

— Важно обращать внимание даже на небольшие изменения. Особенно изменения в лучшую сторону. При этом любые позитивные проявления надо вербально обозначать. Обязательно говорить об этом и обязательно отмечать все усилия как реальные шаги к улучшению его состояния. Если вас что-то не устраивает, нужно говорить об этом. Если вы увидели что-то положительное, обязательно укажите на этот факт, — рассказывает Искандер Миндубаев.

Вместе с этим, добавляет Руслан Тюменев, грамотные специалисты работают не только со своими пациентами, но и с их родственниками, и инструктируют последних, что делать и на что обращать внимание в период ремиссии.

— Конечно, в первую очередь родственник точно знает и контролирует периодичность, с которой его близкий с болезнью должен посещать специалиста. Он должен напоминать о приёмах, в некоторых случаях сам осуществлять запись к специалисту и сопровождать на консультацию, — рассказывает он.

Также специалисты рекомендуют рекомендуют следить и за эмоциональным состоянием больного. Здесь важно избегать каких-то полутонов в общении и обговаривать все свои переживания: узнавать о самочувствии; спрашивать, нужна ли помощь; проговаривать вещи, которые не нравятся в поведении, например, не заправленная постель или бардак в комнате.

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Психолог Антон Белицкий для поддержания комфортного эмоционального состояния больного рекомендует обращать внимание на следующие вещи:

общение должно быть простым и четким, без полутонов и полунамеков. Раздражительность и гнев лучше не подпитывать, а разрешать все вопросы обычным общением;

уважать личность человека и подчеркивать его достоинства и успехи;

стараться поддерживать режим сна и питания больного;

оставлять привычный порядок вещей для человека — здесь важна стабильность и предсказуемость не только в поведении окружающих, но и в повседневных вещах;

посещать психотерапию и выполнять другие рекомендации врача.

Вместе с этим психолог выступает категорически против следующих вещей:

обесценивания личности и сравнения состояний до и во время болезни;

манипулирования и провокаций;

угроз принудительной госпитализацией;

советов в духе «переставай грустить» или «не злись»;

споров и скандалов;

ожидания «правильной» реакции.

При этом, добавляет Руслан Тюменев, главная задача — не мешать и не контролировать там, где не просят. Гиперопека и излишний контроль, по его словам, — это повод уйти в срыв.

«Важно уделять внимание своим основным потребностям»

При этом специалисты не рекомендуют брать ответственность за жизнь больного человека на себя и забывать о своих собственных потребностях: отдыхе, физических упражнениях, нормальном питании, гигиене.

— Ухаживая за близким человеком, мы нередко отодвигаем заботу о себе на второй план. Ведь, по сути, для вашего близкого уход за ним — это бесценный и особенный дар от вас ему, но для вас этот процесс может быть труден как психологически, так и физически. Поэтому важно уделять внимание своим основным потребностям, — рассказывает Искандер Миндубаев.

Если родственники уже не справляются с уходом за больным, рассказывает специалист, существуют так называемые патронажные службы. Они могут помогут с уходом и дадут время на эмоциональную и физическую разгрузку.

Фото: ru.freepik.com

— Что касается общих правил, то конечно же нельзя брать ответственность за жизнь жизнь человека с психическим расстройством на себя: убираться за ним, мыть посуду, готовить ему еду. Кроме тех случаев, когда ваши обязанности по дому распределены, — добавляет Руслан Тюменев.

Если вы обиделись на человека и не хотите с ним разговаривать, рекомендует специалист, об этом также следует сказать прямо: «Ты меня обидел. Мне надо остыть и сходить в холодный душ. А когда я выйду — мы с тобой обсудим произошедшее».

«Рецидив — это не шаг назад»

Психоз, напоминает Искандер Миндубаев, — это нарушение психической деятельности, нарушение сознания. Они проявляются в искаженном понимании реальности и самого себя, а вызваны психозы могут быть внешними или внутренними факторами.

К внешним факторами относится, например, излишнее употребление алкоголя. «Алкогольный психоз» или алкогольный делирий, как его называют специалисты, вызывает отек мозга и галлюцинации: человек видит то, чего на самом деле нет. Бывает, что ему становится так страшно, что он пытается покончить с собой. В этом случае необходима госпитализация в наркологический стационар.

— Иногда появляются попытки поджогов, суицид. Алкоголик принимает окно за дверь, видит лестницу, может выпасть с высокого этажа. Лечение направлено на детоксикацию и восстановление водно-электролитного баланса. Внутривенно капельно вводятся солевые растворы, которые помогают вывести токсичные вещества, — рассказывает специалист.

Фото: ru.freepik.com

При психозах, связанных с психоневрологическими расстройствами, добавляет Руслан Тюменев, в первую очередь необходимо позвонить своему лечащему специалисту и получить инструкцию, что нужно делать в той или иной ситуации. Также врач советует готовиться к госпитализации и проработке рецидива.

— Это нормальная ситуация. Рецидив — это не шаг назад, а повод проработать то, что не было проработано, — заключает он.

Чтобы подготовиться к кризисным ситуациям, психолог Антон Белицкий рекомендует:

знать признаки ухудшения состояния;

быть в контакте с лечащим врачом;

хранить под рукой номера центров кризисной помощи;

обращаться к специалисту при любом обострении состояния больного.

В нашем предыдущем материале Искандер Миндубаев и Руслан Тюменев рассказывали о том, что психоневрологическими болезнями в России страдает, по разным оценкам, до шести миллионов человек. При этом современные методы лечения находятся на пике своей эффективности. К ним относятся как медикаментозные, так и немедикаментозные терапии.

«Когда больной ведет себя агрессивно или неадекватно, нужно понимать, что сейчас это не любимый сын, внук, муж или дедушка»

Помимо этого наши специалисты советуют проявлять любовь и заботу к своим близким, которые страдают от психоневрологических расстройств.

— Когда больной ведет себя агрессивно или неадекватно, нужно понимать, что сейчас это не любимый сын, внук, муж или дедушка. Это в нем говорит болезнь. Позже, «придя в себя», Ваш близкий успокоится и сможет взаимодействовать с вами по-другому. Именно поэтому Вашему родственнику особенно важно чувствовать Вашу поддержку и любовь, понимать, что Вы принимаете его таким, какой он есть, — делится Искандер Миндубаев.

Психическое расстройство, добавляет Руслан Тюменев, — это болезнь подавленных эмоций. И этим точно не стоит увлекаться, советует он.

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Артем Гафаров