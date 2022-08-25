Власти Казани продлили программу реализации антикоррупционной политики

Фото: Максим Платонов (архив)

Исполком Казани продлил муниципальную программу по реализация антикоррупционной политики в городе, рассчитанную на 2019—2024 годы. Она продолжит действовать и в 2025 году.

На реализацию программы в 2025 году предусмотрели 2,87 миллиона рублей. Общий объем финансирования — 20,65 миллиона.

В этом году на реализацию антикоррупционной политики в Казани потратят почти 5,2 миллиона рублей. В 2023-м и 2024-м — по 2,87 миллиона.

Фото: Максим Платонов (архив)

В феврале «Реальное время» выяснило, что в администрации Казани пройдет масштабная ревизия управлений, отделов и МУПов, а также самих руководителей. Впервые в новейшей истории Татарстана работу столичных чиновников оценивали эксперты республиканской межведомственной группы по борьбе с коррупцией. Подробнее — в материале интернет-газеты.



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Татьяна Демина