Главное о коронавирусе на 16 ноября: вето на отмену режима ЧС в США, единичные случаи «омикрона» BQ.1 в России

В Татарстане зафиксировано еще 100 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 97 человек. Всего на 16 ноября в республике зарегистрировано 189 321 случай коронавируса. Выздоровели за весь период 186 348 человек, за минувшие сутки — 124. Всего скончались 2 006 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 21 человека.

По данным на 15 ноября, в Татарстане зафиксировано 100 новых случая заражения коронавирусом, госпитализированы 23 человека. Всего в республике зарегистрировано 189 224 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 186 224 пациента. Умерли от болезни за весь период 2 006 жителей республики. О последнем летальном исходе сообщалось 14 ноября.

Фото: realnoevremya.ru

Роспотребнадзор: в России снижаются темпы заболеваемости COVID-19



За последние сутки в России выявили 5 380 случаев коронавируса, выздоровели 6 906 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 514 341, а выздоровевших — до 20 919 237. Госпитализировали за сутки 1 219 человек. Умерли за сутки 63 россиянина. За весь период в России от коронавируса скончались 391 212 человек.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала стоимость препаратов от COVID-19 «Миробивир» и «Скайвира», она составит 4 950 рублей за упаковку. В ведомстве отметили, что согласование цен на эти препараты повысит их доступность для населения. Кроме того, в больницах они будут предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий, подчеркнули в ФАС.

В Роспотребнадзоре рассказали, что темпы снижения заболеваемости коронавирусом в России начали замедляться. Так, по итогам 45-й недели 2022 года в стране зарегистрировано 36 259 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 24,71 на 100 тысяч населения, что на 6,5% ниже, чем на прошлой неделе. Вместе с этим на 44-й неделе спад составил 21,3%, на 43-й неделе — 12%, на 42-й неделе — 40,7%.

Также в пресс-службе ведомства сообщили, что на сегодняшний день специалисты фиксируют в России лишь единичные случаи выявления «омикрона» BQ.1. Вместе с этим линии BA.4 и BA.5 (более 95%) по-прежнему доминируют среди зафиксированных случаев заболевания.

Фото: realnoevremya.ru

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что несмотря на начавшийся холодный сезон, заболеваемость COVID-19 в стране стабильно падает с сентября. По ее словам, такая ситуация может быть связана с тем, что основная масса заболевших переносит более легкий «омикрон» и не обращается к врачам. Тем не менее коронавирус все еще находится в пандемической фазе, заключила эксперт.

Такой же точки зрения придерживается и директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Александр Лукашев. Он отметил, что в дальнейшей перспективе коронавирус станет сезонным, но в какие месяцы будут появляться эти вспышки и с какой периодичностью — пока неизвестно.

Ведущий эксперт Национальной медассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт» Владимир Соловьев заявил, что на фоне гриппа и COVID-19 в мире заговорили о «тридемии». Но вместе с этим в некоторых странах волна новых штаммов пошла на спад. Такая ситуация складывается в Сингапуре, где уровень вакцинации является одним из самых высоких, сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

Власти Владимирской области на фоне снижения заболеваемости коронавирусом отменили режим повышенной готовности. В пресс-службе регионального правительства отметили, что в будущем при необходимости в области еще будут проводиться дополнительные мероприятия по недопущению распространения COVID-19.

Замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что российские специалисты создают экспресс-тесты, способные в течение получаса выявить 50 возбудителей основных инфекционных болезней. По его словам, разработку планируют завершить к 2024 году. В целом из-за пандемии COVID-19 в России повысился научный и практический интерес к разработке тест-систем (за два года было создано более 500 различных тестов на коронавирус), добавил Горелов.

Научный руководитель «Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова» Виталий Зверев рассказал, что в России участились случаи выявления зараженных новым штаммом «Цербер». Врач перечислил симптомы данного заболевания, отметив, что данный вариант не опаснее других. По его словам, вирус может проявляться за счет насморка, кашля, головной боли и боли в мышцах.

Фото: realnoevremya.ru

Российские ученые рассказали, что в последние месяцы из разных стран мира стали поступать многочисленные сообщения о резком росте заболеваемости малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ) — «детским коронавирусом». Сама болезнь не является одним из вариантов COVID-19, она лишь схожа с ним по своим симптомам и способам распространения. Заболевание принадлежит к тому же роду, что и вирусы паротита, кори и гриппа. По статистике, порядка 70% всех детей переносят РСВ-инфекцию (РСВИ) в возрасте до 1 года, и практически каждый инфицируется в течение первых двух лет жизни.

Китай впервые за полгода зарегистрировал за сутки более 20 тысяч заболевших

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 635 908 745 раз, 6 612 742 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (98 086 072). На второй строчке — Индия (44 667 900), на третьей — Франция (37 403 757), на четвертой — Германия (36 119 184), на пятой — Бразилия (34 908 198).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 075 088). За ними следуют Бразилия (688 656), Индия (530 535), Россия (383 258, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 444).



За время пандемии было сделано 12 858 771 823 инъекции вакцины против коронавируса.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что коронавирус пока еще рано относить к разряду сезонных заболеваний. По их мнению, страны должны готовиться к высокой нагрузке на системы здравоохранения, продолжать мониторинг и изучение инфекции, а также совершенствовать вакцины.

Власти КНР зарегистрировали за минувшие сутки более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Уточняется, что такое количество зараженных выявлено впервые за полгода. Таким образом, динамика заболеваемости по стране за неделю выросла почти в 2,5 раза. Всего в больницах Китая на текущий момент находятся 136 844 инфицированных — в шесть раз больше, чем ровно месяц назад.

Фото: pxhere.com

Президент США Джо Байден планирует наложить вето на резолюцию об отмене введенного из-за COVID-19 режима чрезвычайной ситуации в стране, если она будет одобрена Конгрессом. Как отмечает пресс-служба Белого дома, «дальнейшая защита от COVID-19 и обеспечение оперативного реагирования являются для действующей администрации приоритетом».

Министр финансов Таиланда Акхом Темпиттайапайсит заявил, что до конца этого года власти королевства планируют принять около 12 млн туристов. По его словам, экономика страны пошла на поправку, поскольку восстанавливающийся туристический сектор показывает более хорошие результаты, чем ожидало правительство. Туристическая сфера (на долю которой приходится почти 15% ВВП Таиланда) за последние два года сильно пострадала из-за введения ограничений в связи с пандемией COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

Ученые канадского Университета Торонто выявили новый, отличающийся от уханьского вариант SARS-CoV-2 у белохвостого оленя в провинции Онтарио и подтвердили случай передачи вируса к человеку. Отмечается, что новый вариант имел несколько мутаций в своем спайковом белке. Однако он все равно был распознан и нейтрализован образцами крови людей, которые выздоровели или получили 2-3 дозы вакцины.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин