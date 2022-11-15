В Казани наблюдаются пробки в 7 баллов

Фото: скриншот/«Яндекс.Карты»

В Казани наблюдаются пробки в 7 баллов, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Аварии наблюдаются на ул. Габдуллы Тукая, ул. Чистопольской и ул. Декабристов, рядом с ТЦ «Тандем». Движение на этих участках сильно затруднено.

В пробках вечером во вторник стоят просп. Ямашева, ул. Марселя Салимжанова, ул. Лево-Булачная, ул. Пушкина, ул. Ташаяк, ул. Н. Ершова, ул. Аграрная, Мамадышский тракт, ул. Завойского, ул. Баки Урманче.

Во вторник утром после ночного снегопада в Казани наблюдались пробки в 8 баллов.



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Маргарита Головатенко