Суд отказал челнинцу, пытавшемуся оспорить свою мобилизацию

Житель Набережных Челнов пытался оспорить свой призыв по частичной мобилизации и обратился в суд, однако там его не поддержали — решение призывной комиссии признали законным, сообщает chelny-biz.



Челнинец оспаривал также заключение военно-врачебной комиссии, проводимой в военной части. Эту часть иска направили для рассмотрения в Казанский гарнизонный военный суд.

Челнинец оказался единственным в городе, кто попытался оспорить свой призыв. Сейчас он находится в танковом училище.

В России началась отправка призванных в рамках срочной службы военнослужащих в войска, сообщили в Минобороны страны. В ведомстве поделились, что всех солдат снабжают комплектом зимней формы, а ближайшие 4—5 месяцев они проведут в учебных центрах для освоения военных специальностей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко