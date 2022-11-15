В России за сутки выявили 4 431 случай COVID-19

За последние сутки в России коронавирус выявили у 4 431 человека, госпитализированы 1 399 заболевших. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 21 508 961 случай заражения COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

По данным на 15 ноября, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 6 354 пациента. Всего вылечившихся — 20 912 331 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 64 россиян. Всего от инфекции скончались 391 149 человек.

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