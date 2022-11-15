В Казани большинство работодателей принимают на работу по рекомендациям сотрудников

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди казанцев и выяснил, что принимать на работу по рекомендациям своих сотрудников работодатели за год стали значительно чаще (данные исследования есть в распоряжении «Реального времени»).

Так, по советам своих сотрудников, 72% менеджеров по персоналу трудоустраивали работников, опираясь на рекомендации сослуживцев.

Еще 34% — на рекомендации друзей, знакомых и родственников. 31% прислушиваются к рекомендациям других людей. 27% эйчаров принимает на работу специалистов, рекомендованных бывшими сотрудниками компании.

Фото: realnoevremya.ru (архив)/Максим Платонов

За 2022 год примерно в 5% предприятий и организаций приняты по рекомендациям 25—50% сотрудников. От 10 до 25% работников за год приняты «по знакомству» в 16% компаний. В каждой второй организации доля трудоустроенных по рекомендациям составила менее 10%.

При этом большинство работодателей утверждают, что принятые по рекомендации сотрудники работают так же, как и остальной персонал, не лучше и не хуже (72%).

Накануне стало известно, что среднемесячная заработная плата за 8 месяцев текущего года на крупных и средних предприятиях города превысила 62 тысячи рублей и увеличилась по сравнению с 2021 годом на 14,5%, рассказал замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров. Он также отметил, что ее рост был нивелирован ростом потребительских цен, из-за чего размер реальной зарплаты составил 99,7%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова