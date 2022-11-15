В Татарстане сегодня ожидается снег, метель и до -6 градусов
В Татарстане во вторник, 15 ноября, ожидается облачная погода, днем местами небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре по республике.
В отдельных районах прогнозируется кратковременная метель. Ветер северо-западный умеренный, утром возможны сильные порывы до 15—20 м/с.
Максимальная температура воздуха днем составит -1... -6˚. На дорогах местами гололедица.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым