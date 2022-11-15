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В Татарстане сегодня ожидается снег, метель и до -6 градусов

06:20, 15.11.2022
В Татарстане сегодня ожидается снег, метель и до -6 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В Татарстане во вторник, 15 ноября, ожидается облачная погода, днем местами небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре по республике.

В отдельных районах прогнозируется кратковременная метель. Ветер северо-западный умеренный, утром возможны сильные порывы до 15—20 м/с.

Максимальная температура воздуха днем составит -1... -6˚. На дорогах местами гололедица.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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