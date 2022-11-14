Кировчанин похитил 160 тысяч рублей с банковской карты соседки

Фото: realnoevremya.ru/Пуншева Елизавета

Кировчанин похитил банковскую карту своей соседки, а впоследствии снял часть денег через банкомат, а часть потратил на покупки в магазинах. Общая сумма ущерба составила более 160 тысяч рублей. Об этом сообщает newsler.ru со ссылкой на УМВД России по Кировской области.

Фото: realnoevremya.ru/Пуншева Елизавета

По показаниям потерпевшей, она попросила своего соседа Графа Баскова сходить в магазин и дала ему карту. Позже он вернулся и попросил назвать ПИН-код, так как сумма вышла более 1 000 рублей. Затем сосед купил продукты и отдал карту хозяйке. Однако через несколько часов потерпевшая обнаружила ее пропажу.

Вину Графа Баскова доказали в суде. Его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

В октябре в Татарстане полицейские задержали сотрудницу нижнекамского филиала банка, подозреваемую в краже 35 миллионов рублей. Установлено, что кассир присваивала деньги с 2017 года. Факты хищения на протяжении нескольких лет удавалось скрывать с помощью внесения в документы недостоверных сведений.

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Елизавета Пуншева