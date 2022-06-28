Девять городских агломераций получат новый общественный транспорт в этом году — Казанской в списке нет

Фото: Максим Платонов (архив)

В этом году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» новый общественный транспорт получат девять городских агломераций. В списке не оказалось Казанской агломерации.

Автобусные и троллейбусные парки в 2022 году обновят в Челябинской, Астраханской, Нижегородской, Пермской, Сочинской, Курской, Улан-Удэнской, а также в Новосибирской и Брянской агломерациях, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Закупка общественного транспорта — 310 автобусов и 23 троллейбусов — обойдется федеральному бюджету в 2,5 миллиарда рублей.

Перечень регионов, которые в этом году получат новые автобусы и троллейбусы, утвердил Минтранс России по итогам конкурсного отбора. Ведомство отобрало девять агломераций среди заявок, поступивших от 44 регионов. Всего в 2022—2024 годах автопарки обновят в 21 городской агломерации.

Фото: Максим Платонов (архив)

Критериями при выборе городских агломераций, которые получат новые автобусы и троллейбусы, стали наличие бесконтактных систем оплаты проезда, организация выделенных полос для движения общественного транспорта, наличие утвержденных документов транспортного планирования, соблюдение расписания и ряд других показателей, сообщает пресс-служба правительства России.

В мае «Реальное время» выяснило, что приобретение новых автобусов в Казани отложено. В мэрии города пояснили, что это связано со сложившейся экономической ситуацией.



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Татьяна Демина