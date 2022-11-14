Казанец осужден за распространение порно с фейковой страницы
К 2,5 года колонии общего режима приговорен за развратные действия и распространение порнографии 35-летний житель Казани. Часть преступлений совершены в отношении несовершеннолетних, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.
Следствием и судом установлено, что с апреля по август 2020 года подсудимый использовал фейковую страницу в соцсети и рассылал со своего мобильного телефона пользовательницам фото- и видеоматериалы порнографического характера.
Суд признал его виновным в пяти эпизодах преступлений.
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