ГИБДД Казани: за субботу произошло 156 ДТП

В столице Татарстана за субботу, 12 ноября, зарегистрировали 156 сообщений о ДТП. Из них семь аварии с пострадавшими — четыре наезда на пешеходов и три столкновения, сообщает ГИБДД Казани.

За сутки задержаны 12 пьяных автомобилистов и один гражданин, не имеющий водительского удостоверения. Кроме того, в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили четырех водителей.

Фото: ГИБДД Татарстана (архив)

В эту пятницу начальник Управления Госавтоинспекции МВД по Татарстану Рустем Гарипов сообщил, что в республике за январь — октябрь 2022 года зарегистрировали 2 760 ДТП. В них 256 человек погибли, 3 386 получили травмы.

— Сравнивая с аналогичным периодом прошлого года: снижение дорожно-транспортных происшествий на 257 происшествий, снижение раненых — на 364, но, к сожалению, по 10 месяцам плюс пять погибших, на сегодняшний день если называть цифру — плюс 3 погибших, — рассказал он.



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Максим Кокунин