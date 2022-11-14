Предприятия ГК «Вамин» приняли участие в форуме «Молоко России 2022»

С 9 по 11 ноября в Казани проходил IV Агропромышленный форум «Молоко России 2022». Это мероприятие считается важнейшим в сфере российской молочной индустрии. Оно не только демонстрирует перспективы развития сельскохозяйственного сектора в стране, но и становится площадкой интенсивного нетворкинга представителей сельхозпредприятий, производителей, переработчиков, экспертов и инвесторов в этой сфере. С 2019 по 2021 год форум проходил в Воронеже. В 2022 его площадкой стала Казань.



В работе форума участвовали заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, генеральный директор ООО «Институт молока» Татьяна Нагаева, председатель Совета директоров РСПМО «Молочный союз России» Людмила Маницкая и другие официальные лица. Организатором выступил «Институт молока».

Участники форума обсуждали комплекс мер поддержки аграриев на фоне введенных санкций, обеспечение стабильности АПК, импортозамещение в сельском хозяйстве. Также были рассмотрены ключевые аспекты переработки молочной продукции. Представители предприятий, принимавшие участие в работе мероприятия, отмечают большую практическую пользу от проведенной встречи.

Реклама. ООО «Вамин Татарстан». Фото предоставлено пресс-службой предприятия. Токен: Pb3XmBtzt3FyzPFAp9DBsQcuTwq1T4h3J6DPkfS

Минтимер Мингазов: «Мы, производители, должны постоянно «сверять часы» друг с другом, встречаться, обсуждать общие для отрасли вопросы»

В работе форума принимали участие ряд татарстанских компаний. В частности, среди них можно отметить подразделение ГК «Вамин» — СХП Северный. Предприятие обрабатывает более 9 тысяч гектаров земельных угодий. Общее поголовье крупного рогатого скота в структуре Вамин — более 4 тысячи голов, в планах — дальнейшее развитие, чтобы перейти на полное собственное обеспечение молочным сырьем. Поэтому участие в форуме стало для экспертов СХП Северный практически полезным и важным в плане нетворкинга событием. А сыры «Вамин» стали украшением праздничного ужина Агропромышленного форума «Молоко России 2022».

Минтимер Мингазов, руководитель ГК «Вамин», комментирует:

— Переработка и производство молочной продукции играют огромную роль в обеспечении продовольственной безопасности России. Нам нужно развиваться быстро и инновационно. А для этого мы, производители, должны постоянно «сверять часы» друг с другом, встречаться, обсуждать общие для отрасли вопросы. Так что для нас участие в форумах, подобных прошедшему, — концептуально важная часть работы. Отдельно хотелось бы поблагодарить Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана за активную включенность в поддержку сельхозпроизводителей и переработчиков. Вместе мы уже многого добились и, надеюсь, добьемся еще большего.

Людмила Губаева