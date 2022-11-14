Дмитрий Рогозин рассказал, как у него появилось прозвище «Сармат»

Фото: /realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, участвующий в специальной военной операции, рассказал, как у него появился позывной «Сармат». По его словам, выбор делал не он.

— Я позывной не выбирал, но мои товарищи — они просто меня вот так называют. Поэтому, собственно говоря, такой позывной закрепился, — цитирует Дмитрия Рогозина «РИА Новости».

Экс-глава «Роскосмоса» напомнил, что возглавлял рабочую группу, в которую также входили представители Минобороны России, предприятий «Роскосмоса» и «Ростеха». Они выполнили задачу начать летно-конструкторские испытания тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». По словам Дмитрия Рогозина, появление такой ракеты — уникальное событие, происходящее в «оборонке» всего раз в полсотни лет.



Фото: кадр видео Минобороны России с испытаний «Сармата»

В апреле 2021 года в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что первый полк, укомплектованный ракетами «Сармат», заступит на боевое дежурство в 2024 году. По его прогнозу, к этому времени доля современной техники в войсках страны достигнет 76%.

Спустя год после заявления Владимира Путина, в апреле 2022-го, Минобороны России сообщило, что на космодроме Плесецк из шахтной установки проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова