Для Госкомитета Татарстана по архивному делу снимут фильм про приключения блокнота и печати

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Государственный комитет Татарстана по архивному делу заказал съемки анимационного фильма под названием «Приключение Блокнота и Печати. Архивное дело. Государственные символы Республики Татарстан». На его создание из республиканского бюджета готовы потратить 1,9 миллиона рублей, выяснило «Реальное время».

Завершить работы планируется к середине декабря 2022 года. Все движения и эмоции персонажей, а также идея, замысел, синопсис, описание стилистики и технология создания фильма необходимо согласовать с Госкомитетом Татарстана по архивному делу.

Сюжет, как требует ведомство, должен основываться на существующих государственных символах Татарстана и их изменениях за последние 100 лет. Фильм озвучат как на русском, так и на татарском языке.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В фильме требуется отразить элементы национальной культуры татарского народа — одежду, головные уборы и музыкальное сопровождение. Его продолжительность составит как минимум 7 минут.

Создание анимационного сериала «Приключение Блокнота и Печати. Архивное дело» Госкомитет Татарстана по архивному делу заказывал и летом прошлого года. Также по заданию ведомство должны были разработать мультимедийные интерактивные звуковые иллюстрированные модули «Истәлек. Архивное дело» и анимационные ребусы.



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Татьяна Демина