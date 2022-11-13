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«Рубин» опубликовал состав на игру с «Енисеем»

15:19, 13.11.2022 1
«Рубин» опубликовал состав на игру с «Енисеем»
Фото: www.rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» представил стартовый состав на матч 18-го тура Первой лиги против «Енисея».

С капитанской повязкой выйдет Александр Мартынович. Стоит отметить, что впервые за четыре последних тура сыграет крайний защитник команды Илья Самошников.

Состав «Рубина»: Дюпин, Кабутов, Тесленко, Мартынович, Самошников, Зотов, Дзагоев, Горбунов, Безруков, Костюков, Фамейе.

Запасные: Беленов, Корец, Грицаенко, Нижегородов, Фаттахов, Попов, Иванов, Косарев, Моисеев, Бакаев, Лисакович, Муллин.

Напомним, в начале этого месяца «Рубин» в матче 17-го тура первенства Первой лиги обыграл махачкалинское «Динамо». Счет составил 1:0 в пользу казанцев.

В первом тайме казанцы владели инициативой, но не реализовали свое преимущество. Во втором тайме «Динамо» завладело мячом, а «Рубин» пытался исправить ситуацию. В концовке игры (на 87-й минуте матча) гол забил нападающий Джоэль Фамейе.

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Максим Кокунин
СпортФутбол Татарстан

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    Хрустальные лузеры Слуцкого в старте
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