«Рубин» опубликовал состав на игру с «Енисеем»
Казанский «Рубин» представил стартовый состав на матч 18-го тура Первой лиги против «Енисея».
С капитанской повязкой выйдет Александр Мартынович. Стоит отметить, что впервые за четыре последних тура сыграет крайний защитник команды Илья Самошников.
Состав «Рубина»: Дюпин, Кабутов, Тесленко, Мартынович, Самошников, Зотов, Дзагоев, Горбунов, Безруков, Костюков, Фамейе.
Запасные: Беленов, Корец, Грицаенко, Нижегородов, Фаттахов, Попов, Иванов, Косарев, Моисеев, Бакаев, Лисакович, Муллин.
Напомним, в начале этого месяца «Рубин» в матче 17-го тура первенства Первой лиги обыграл махачкалинское «Динамо». Счет составил 1:0 в пользу казанцев.
В первом тайме казанцы владели инициативой, но не реализовали свое преимущество. Во втором тайме «Динамо» завладело мячом, а «Рубин» пытался исправить ситуацию. В концовке игры (на 87-й минуте матча) гол забил нападающий Джоэль Фамейе.
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