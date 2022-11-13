Эксперты предупреждают, что изготовление алкоголя дома может привести к пожару

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самогоноварение в домашних условиях может привести к печальным последствиям, а в некоторых случаях к пожару, пишет ГТРК «Татарстан».

— Как вылетели окна, на березе даже шторы висели. Все, все вылетело. Такой был сильный удар, что у соседей дверь даже, которая рядом комната есть, квартира, дверь вылетела даже с косяками вместе сюда в коридор. Страшно было, очень страшно было. Даже не знаем, куда бежать, дым был, — рассказывает очевидец Лидия Денисова.

По информации издания, такие случаи в Татарстане — не редкость. Иногда у аппарата слетает трубка, и содержимое выливается на пол, что может привести к пожару. По словам доцента кафедры оборудования пищевых производств КНИТУ-КХТИ Ирины Докучаевой, такое происходит из-за незнания дела.

— Он требует глубоких знаний, очень много времени, и требует именно увлеченности, там нужно вникать во все мелочи, — отметила она.

Фото: flickr.com

Согласно количеству просмотров в интернете, самогоноварение в домашних условиях обретает популярность. Однако, не каждому источнику стоит доверять.

— Даже покупая сырье у проверенных источников и проводя, казалось бы, все по правилам, по ролику, который смотрят, опять же нет гарантии того, что на выходе получится качественный безопасный продукт. На вкус и цвет все может быть хорошо, — объяснила главный технолог АО «Татспиртпром» Лейсан Кутдусова.

Так, в воскресенье, 6 ноября, после полуночи в одной из квартир многоэтажного дома в Набережных Челнах произошел взрыв самогонного аппарата. Как выяснилось, в результате взрыва выбило окна в комнатах. Иных разрушений нет. Кроме того, пострадал 42-летний хозяин квартиры, он госпитализирован в БСМП.



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Елизавета Пуншева