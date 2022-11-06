Ночью в одной из квартир Набережных Челнов взорвался самогонный аппарат

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В воскресенье, 6 ноября, после полуночи в одной из квартир многоэтажного дома в Набережных Челнах произошел взрыв самогонного аппарата. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о разгерметизации самогонного аппарата в ванной комнате квартиры на втором этаже многоэтажного жилого дома по Московскому проспекту, 169 поступило в 00:05. На место прибыли пожарные подразделения и другие экстренные службы. Однако, как оказалось, пожара не было и прибывшим службам дали отбой.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Как выяснилось, в результате взрыва выбило окна в комнатах. Иных разрушений нет. Кроме того, пострадал 42-летний хозяин квартиры, он госпитализирован в БСМП.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Напомним, в феврале в Набережных Челнах в одном из частных домов в переулке Наратлык загорелся самогонный аппарат в подвале. В результате инцидента пострадал мужчина 1979 года рождения, он получил ожоги ног. Его госпитализировали в БСМП Челнов. Площадь пожара составила 3 кв. м.



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Максим Кокунин