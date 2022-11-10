США объявили о выделении Украине нового пакета помощи на $400 млн

Америка выделяет Украине новый пакет военной помощи на $400 млн, об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.



В него вошли ракеты для систем ПВО Hawk, четыре системы ПВО Avenger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com

В конце октября США объявляли об очередном пакете военной помощи Украине на $275 млн. Он также включал в себя ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие, спутниковые антенны — последние отправляли впервые.

4 ноября военное ведомство США заявило, что направит Киеву 250 БТР, 40 бронетанкеров и более тысячи дронов. В тот же день о выделении Украине €120 млн военной помощи объявило Министерство обороны Нидерландов.



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Маргарита Головатенко