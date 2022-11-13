Кандидат медицинских наук назвала плюсы и минусы употребления домашних заготовок

Домашние заготовки не стоит употреблять каждый день. Однако некоторые из консервированных овощей не менее полезные, чем свежие. Об этом RT рассказала кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

По ее словам, консервированные овощи вредны из-за высокого содержания соли, уксуса, сахара и специй. Чрезмерное потребление первого формирует задержку воды в организме и вызывает отеки.

— Если консервированная продукция появляется на столе слишком часто, обменные процессы в организме нарушаются, появляются патологии почек. Это может грозить осаждением выводимых солей в области почечных лоханок, что провоцирует мочекаменную болезнь, — отметила Кашух.

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Кроме того, повышение соли в пище оказывает негативное влияние на кровеносные сосуды, артериальное давление. При этом маринады с уксусом или лимонной кислотой вызывают обострение проблем с пищеварением, а тепловая обработка солений разрушает витаминные компоненты овощей.

— Однако некоторые из них сохраняются практически полностью, например, такие минеральные вещества, как магний и кальций, а также антиоксидант из томатов ликопин. При тепловой обработке его удельный вес только растет, — заявила эксперт.

Врач объяснила, что ликопин помогает восстановить сосуды и артерии, поврежденные из-за сердечно-сосудистых заболеваний, расщепляет жиры, увеличивает жизнь клеток костной ткани. Кроме того, он препятствует развитию онкологических заболеваний.

— Поэтому консервированные помидоры даже полезнее, чем свежие, — подытожила она.

Врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус рассказал, что спреи и капли от насморка могут нанести человеческому организму непоправимый вред. По его словам, часто применять препарат не рекомендуется. Оптимальный вариант — пользоваться им около 3-4 дней.



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Елизавета Пуншева