В мэрии Казани прокомментировали проседание блока гимназии №9

Фото: мэрия Казани

В Гимназии №9 в Московском районе Казани 12 ноября просел один из блоков, сообщили в мэрии города.



Там отметили, что блок на три кабинета закрыт на ремонт из-за аварийного состояния, занятия в нем не проводились. Жизни и здоровью учащихся и персонала, проводящим занятия в других блоках, ничего не угрожает.

— Тем не менее, сегодня все участники образовательного процесса были эвакуированы — для всеобщего спокойствия, — пояснили в исполкоме.

Ремонтные работы в блоке продолжатся, точные сроки их окончания пока неизвестны.

Недавно в редакцию «Реального времени» обратились родители учеников казанской школы №98 с жалобами на удручающее состояние здания 1939 года постройки. Неоднократные попытки добиться его обновления ни к чему не привели: капремонт, о котором объявляли в марте, затронул лишь филиал учебного заведения на улице Горького, а основное сооружение на Амирхана Еники так и осталось нетронутым. Подробнее о проблемах школы, которая по возрасту уже и сама может претендовать на звание памятника, а также о перспективах ее ремонта — в нашем материале.

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Маргарита Головатенко