Россияне больше довольны услугами такси, нежели развитостью маршрутов общественного транспорта

Россияне намного выше оценивают развитость услуг такси, чем развитость маршрутов общественного транспорта (71% против 50% соответственно). Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) поделился данными исследования.

Большинство россиян все же пользуется такси, хоть и с разной периодичностью (66%). Из них почти треть — регулярные пассажиры: 29% выбирают этот способ передвижения несколько раз в месяц и чаще. Чуть выше доля тех, кто пользуется такси несколько раз в полгода (37%).

Большую часть пользователей такси устраивает время ожидания подачи автомобиля при вызове (79%). Среди жителей обеих столиц такой ответ дали абсолютное большинство опрошенных — 94%. Не устраивает время ожидания подачи такси лишь 14%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

А вот пропускную способность дорог россияне оценивают намного ниже — в общей сложности положительные ответы (хорошо, очень хорошо) дали всего 47%. А в Москве и Санкт-Петербурге лишь 22% придерживаются аналогичного мнения.

Ожидаемо, что высокие оценки общественному транспорту давали преимущественно москвичи и петербуржцы (74% против. 34% среди селян), а также и жители Центрального федерального округа (65%).

Напомним, недавно стало известно, что маршрутное такси может появиться в пригородах Казани, сообщил замглавы Минтранса республики Тимур Никонов на заседании коллегии Госкомитета Татарстана по тарифам. Сейчас такое такси действует в Набережных Челнах.



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Илина Хакимова